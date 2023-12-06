Илья Кива умер 6 декабря в Московской области. Его тело обнаружили после обеда.

Сначала пропагандистские СМИ России сообщили, что Илью Киву нашли мертвым в подмосковном коттеджном поселке в Одинцово. Позже российские медиа уточнили, что тело депутата-изменника обнаружили на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево, передает 24 Канал.

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Что известно о ликвидации предателя

Окровавленное тело коллаборанта нашла сотрудница гостиницы. Он лежал на животе, лицом в снегу. Вокруг трупа также было немало крови.

По данным СМИ страны-агрессора, на левой части лица Кивы обнаружили гематому. А на правом виске у него нашли резаную рану.

В медийном пространстве государства-террориста появились сообщения о том, что Киву часто видели в парке "Величъ". Тело Ильи Кивы было обнаружено в среду около 15 часов.

СМИ России намекают, что одиозного политика могли зарезать. Однако, по информации источников 24 Канала, Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ из стрелкового оружия. Сейчас на месте происшествия работают российские правоохранители и сотрудники спецслужб.

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