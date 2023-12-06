Окровавленное тело Кивы на снегу: российские СМИ рассказали детали смерти депутата-изменника
Илья Кива умер 6 декабря в Московской области. Его тело обнаружили после обеда.
Сначала пропагандистские СМИ России сообщили, что Илью Киву нашли мертвым в подмосковном коттеджном поселке в Одинцово. Позже российские медиа уточнили, что тело депутата-изменника обнаружили на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево, передает 24 Канал.
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Что известно о ликвидации предателя
Окровавленное тело коллаборанта нашла сотрудница гостиницы. Он лежал на животе, лицом в снегу. Вокруг трупа также было немало крови.
По данным СМИ страны-агрессора, на левой части лица Кивы обнаружили гематому. А на правом виске у него нашли резаную рану.
В медийном пространстве государства-террориста появились сообщения о том, что Киву часто видели в парке "Величъ". Тело Ильи Кивы было обнаружено в среду около 15 часов.
СМИ России намекают, что одиозного политика могли зарезать. Однако, по информации источников 24 Канала, Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ из стрелкового оружия. Сейчас на месте происшествия работают российские правоохранители и сотрудники спецслужб.
Киву осудили за госизмену
- Напомним, что в Украине Илью Киву заочно осудили до 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность нашего государства.
- Это решение принял Лычаковский райсуд Львова. Сам Кива скрывался от правосудия на территории России.
- Кива сбежал из Украины в Россию за месяц до полномасштабного вторжения. Там он продолжил появляться в эфире вражеских пропагандистов и распространять кремлевские нарративы в соцсетях.
- Кива оправдывал полномасштабную агрессию России против Украины и призывал к насильственному изменению конституционного строя. Кроме этого он отрицал военные преступления россиян и героизировал любые действия оккупантов.
- А еще Кива распространял созданные Кремлем фейки. Так, однажды он соврал о якобы "смерти" Кирилла Буданова и заявил, что главного украинского разведчика будто бы "оцифровали".