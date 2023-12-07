Такой информацией с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, убитый экс-нардеп от ОПЗЖ – это серьезный удар по статусу российских спецслужб.
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Справедливость придет за каждым пропагандистом
По мнению Тизенгаузена, Илья Кива – эталон предателя. В Украине было немало предателей, самые известные – беглый экс-президент Виктор Янукович и бывший нардеп Олег Царев. Однако Кива стал ярким примером, к которому досталась Украина.
Украинские спецслужбы показали, что в защищенных элитных коттеджных поселках с охраной, кстати, у Кивы еще своя охрана была, можно достать и уничтожить предателя. Это удар по престижу российских спецслужб. И уже сейчас пропагандисты взвыли,
– сказал политтехнолог.
Россияне начали жаловаться и волноваться из-за внезапной гибели Ильи Кивы, в том числе звучали следующие настроения:
- "А что теперь делать?";
- "Давайте теперь всем охрану!"
Оккупанты понимают, что это не последняя ликвидация пропагандистов, которые служат Владимиру Путину.
На территории Донбасса вообще чуть ли не каждую неделю их взрывают. Каждому предателю в спину дышит "Служба Божья" (СБУ – 24 Канал), поэтому оглядывайся не оглядывайся, все равно получит свое,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Тизенгаузен рассказал интересные детали из жизни Ильи Кивы: смотреть видео
Какие пропагандисты уже ответили за пророссийскую позицию
- В апреле 2023 года в российском Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв в кафе "Стрит-бар". В результате погиб российский военнкор Владлен Татарский. Предварительно бомбу на встречу с Татарским пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила ему.
- В мае 2023 года в России взорвали автомобиль российского политика Захара Прилепина, известного поддержкой боевиков на Донбассе Водитель погиб на месте, а его госпитализировали с тяжелыми травмами – сломаны две ноги.
- В августе 2022 года в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, в результате чего Дарья Дугина погибла. Также известно, что ликвидировали дочь, а в авто должен быть ее отец – они собирались вместе возвращаться с российского пропагандистского фестиваля.
- В октябре 2023 года в Крыму был ранен бывший украинский депутат парламента, известный своей крайне пророссийской позицией, Олег Царев.