Такой информацией с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, убитый экс-нардеп от ОПЗЖ – это серьезный удар по статусу российских спецслужб.

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Справедливость придет за каждым пропагандистом

По мнению Тизенгаузена, Илья Кива – эталон предателя. В Украине было немало предателей, самые известные – беглый экс-президент Виктор Янукович и бывший нардеп Олег Царев. Однако Кива стал ярким примером, к которому досталась Украина.

Украинские спецслужбы показали, что в защищенных элитных коттеджных поселках с охраной, кстати, у Кивы еще своя охрана была, можно достать и уничтожить предателя. Это удар по престижу российских спецслужб. И уже сейчас пропагандисты взвыли,

– сказал политтехнолог.

Россияне начали жаловаться и волноваться из-за внезапной гибели Ильи Кивы, в том числе звучали следующие настроения:

"А что теперь делать?";

"Давайте теперь всем охрану!"

Напомним! В начале 2023 года украинский суд приговорил 46-летнего экс-нардепа Илью Киву к 14 годам лишения свободы за измену и публичные призывы к оккупации Украины. Он бежал из Украины в начале широкомасштабного вторжения России и был заочно осужден.

Оккупанты понимают, что это не последняя ликвидация пропагандистов, которые служат Владимиру Путину.

На территории Донбасса вообще чуть ли не каждую неделю их взрывают. Каждому предателю в спину дышит "Служба Божья" (СБУ – 24 Канал), поэтому оглядывайся не оглядывайся, все равно получит свое,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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