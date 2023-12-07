Такою інформацією з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, вбитий екснардеп від ОПЗЖ – це серйозний удар по статусу російських спецслужб.
Не пропустіть Ліквідація Киви під Москвою: що відомо про раптову смерть зрадника
Справедливість прийде за кожним пропагандистом
На думку Тизенгаузена, Ілля Кива – еталон зрадника. В Україні було чимало запроданців, найвідоміші – експрезидент-утікач Віктор Янукович та колишній нардеп Олег Царьов. Однак Кива став яскравим прикладом, до якого дістала Україна.
Українські спецслужби показали, що в захищених елітних котеджних селищах з охороною, до речі, в Киви ще своя охорона була, можна дістати та знищити зрадника. Це удар по престижу російських спецслужб. І вже зараз пропагандисти завили,
– сказав політтехнолог.
Росіяни почали бідкатися й хвилюватися через раптову загибель Іллі Киви, зокрема звучали такі настрої:
- "А що тепер робити?";
- "Давайте тепер всім охорону!".
Окупанти розуміють, що це не остання ліквідація пропагандистів, які служать Владіміру Путіну.
На території Донбасу взагалі ледве не щотижня їх підривають. Кожному зраднику у спину дихає "Служба Божа" (СБУ – 24 Канал), тому оглядайся не оглядайся, однаково отримає своє,
– підкреслив Борис Тизенгаузен.
Тизенгаузен розповів цікаві деталі з життя Іллі Киви: дивитися відео
Які пропагандисти вже відповіли за проросійську позицію
- У квітні 2023 року в російському Санкт-Петербурзі стався потужний вибух у кафе "Стріт-бар". Внаслідок цього загинув російський військкор Владлєн Татарський. Попередньо, бомбу на зустріч із Татарським пронесла дівчина. Вона сховала її в статуетку та подарувала йому.
- У травні 2023 року у Росії підірвали автомобіль російського політика Захара Прилєпіна, відомого підтримкою бойовиків на Донбасі. Водій загинув на місці, а його шпиталізували з важкими травмами – зламані дві ноги.
- У серпні 2022 року у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї вибухнула автівка дочки ідеолога "руського міра" Алєксандра Дугіна, внаслідок чого Дар'я Дугіна загинула. Також відомо, що ліквідували доньку, а в авто мав бути її батько – вони збиралися разом повертатися з російського пропагандистського фестивалю.
- У жовтні 2023 року в Криму поранили колишнього українського депутата парламенту, відомого своєю вкрай проросійською позицією, Олега Царьова.