Путінський посіпака нібито почувається добре. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Прилєпін записав відео з лікарні

Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін відвідав Прилєпіна у лікарні, де пропагандист перебуває після підриву його авто. Вони разом записали відео, в якому запевнили, що "добро обов'язково переможе".

"Усім привіт від Захара! Щойно від нього, почувається добре! За словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. Ще раз дякую всій команді", – пізніше написав Нікітін.

У ролику можна побачити, що Прилєпін з усіх сил намагається посміхатися і виглядати невимушено.

Поспішаємо вас привітати зі святим святом 9 травня! Дорогі земляки та рідні, ми продовжуємо працювати та перемагати. Нас ніякі перепони не зупинять,

– заявив Прилєпін.

Користувачі мережі помітили, що ноги пропагандиста навмисно не потрапили в кадр.

"Це все, що від нього залишилося?" – запитують у коментарях.

Дивіться відео Прилєпіна з лікарні

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