Путінський посіпака нібито почувається добре. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
Варто прочитати Закопали міни на дорозі та працюють на Україну: що вішають на "підозрюваних" у підриві Прилєпіна
Прилєпін записав відео з лікарні
Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін відвідав Прилєпіна у лікарні, де пропагандист перебуває після підриву його авто. Вони разом записали відео, в якому запевнили, що "добро обов'язково переможе".
"Усім привіт від Захара! Щойно від нього, почувається добре! За словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. Ще раз дякую всій команді", – пізніше написав Нікітін.
У ролику можна побачити, що Прилєпін з усіх сил намагається посміхатися і виглядати невимушено.
Поспішаємо вас привітати зі святим святом 9 травня! Дорогі земляки та рідні, ми продовжуємо працювати та перемагати. Нас ніякі перепони не зупинять,
– заявив Прилєпін.
Користувачі мережі помітили, що ноги пропагандиста навмисно не потрапили в кадр.
"Це все, що від нього залишилося?" – запитують у коментарях.
Дивіться відео Прилєпіна з лікарні
Цікаво В останній момент сів за кермо: на місці загиблого внаслідок підриву мав бути Прилєпін
Підрив авто Прилєпіна: коротко
- Авто російського пропагандиста Захара Прилєпіна підірвали 6 травня біля Нижнього Новгорода. Його водій загинув на місці від отриманих травм. Самого ж пропагандиста доставили в лікарню з низкою травм та прооперували.
- Пізніше він розповів деталі інциденту. Мовляв, того дня за кермом був він, а не водій-колаборант Шубін. Вибуховий пристрій спрацював саме з пасажирського боку.
- Відповідальність за цей інцидент взяв на себе партизанський рух "Атеш", який, ймовірно, слідкував за Прилєпіним з початку 2023 року. Партизани наголосили, що рано чи пізно підрив мав статися.