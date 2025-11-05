Специалист по коммуникациям Ярема Дух в эфире 24 Канала объяснил, что Трамп следует политике старших республиканцев. Он намекнул, что ее истоки достигают времен Джорджа Буша-старшего, который также верил в возможность дружбы с Москвой.

США ошиблись, сделав ставку на Москву

После распада Советского Союза Вашингтон считал, что Россия сможет стать демократическим партнером. Администрация Джорджа Буша-старшего пыталась поддержать стабильность в регионе, но бессознательно помогла Кремлю сохранить имперское влияние.

Президент-республиканец Джордж Буш-старший в августе 1991 года в своей киевской речи призвал украинцев остерегаться чрезмерного национализма. Это показало, что тогдашняя администрация не понимала процессов, которые происходят в СССР и в Украине,

– рассказал Дух.

Именно эта политика стала основой будущих ошибок. США выбрали путь сотрудничества с Москвой вместо давления, что дало России возможность быстро вернуться к агрессивной внешней политике.

Как политика 90-х сформировала взгляд Трампа на Россию?

После распада СССР администрация Джорджа Буша-старшего решила поддержать Москву, видя в ней партнера, а не потенциальную угрозу. Именно тогда Вашингтон допустил стратегическую ошибку, надеясь, что обновленная Россия станет демократической. Этот курс в дальнейшем повлиял на формирование политики республиканцев, среди которых и Дональд Трамп.

Трамп внимательно следил за политикой своих предшественников, особенно республиканцев, которые считали, что с россиянами можно строить отношения. Он просто продолжил эту ошибочную стратегию,

– отметил Дух.

Такое восприятие России, по его словам, формирует ложное впечатление, что с Кремлем возможны стабильные договоренности. Это не только искажает понимание природы российской агрессии, но и подрывает доверие к США среди европейских союзников, которые ожидают четкой позиции Вашингтона.

Почему США долго не понимали истинной сути России?

Специалист напомнил, что еще в начале 90-х Вашингтон неправильно оценил политические процессы в СССР. Когда три балтийских государства уже восстановили независимость, администрация Буша-старшего призвала украинцев "не поддаваться национализму". Это, по словам Духа, показало непонимание природы имперской политики Москвы.

Тогдашняя Америка верила, что с Россией можно дружить, хотя именно она продолжала развивать ядерный потенциал и угрожала соседям,

– объяснил коммуникационщик.

Именно из этой иллюзии "мирной России" выросло современное отношение к Кремлю, которое Трамп только унаследовал. И пока США окончательно не пересмотрят эту парадигму, российское влияние и дальше будет оставаться угрозой для глобальной безопасности.

Некоторые до сих пор считают, что с россиянами можно строить какие-то отношения, хотя это абсолютно ошибочная стратегия. Россиян нужно изолировать, а не внедрять на форумы и что-то с ними обсуждать,

– подытожил коммуникационщик.

По словам Яремы Духа, Вашингтон должен отказаться от наивной веры в возможность договоренностей с Кремлем. Только твердая позиция, изоляция России и поддержка Украины могут остановить новые циклы агрессии.

