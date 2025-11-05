Фахівець із комунікацій Ярема Дух в ефірі 24 Каналу пояснив, що Трамп наслідує політику старших республіканців. Він натякнув, що її витоки сягають часів Джорджа Буша-старшого, який також вірив у можливість дружби з Москвою.

США помилилися, зробивши ставку на Москву

Після розпаду Радянського Союзу Вашингтон вважав, що Росія зможе стати демократичним партнером. Адміністрація Джорджа Буша-старшого намагалася підтримати стабільність у регіоні, але несвідомо допомогла Кремлю зберегти імперський вплив.

Президент-республіканець Джордж Буш-старший у серпні 1991 року у своїй київській промові закликав українців остерігатися надмірного націоналізму. Це показало, що тодішня адміністрація не розуміла процесів, які відбуваються в СРСР і в Україні,

– розповів Дух.

Саме ця політика стала основою майбутніх помилок. США обрали шлях співпраці з Москвою замість тиску, що дало Росії можливість швидко повернутись до агресивної зовнішньої політики.

Як політика 90-х сформувала погляд Трампа на Росію?

Після розпаду СРСР адміністрація Джорджа Буша-старшого вирішила підтримати Москву, вбачаючи в ній партнера, а не потенційну загрозу. Саме тоді Вашингтон допустив стратегічну помилку, сподіваючись, що оновлена Росія стане демократичною. Цей курс надалі вплинув на формування політики республіканців, серед яких і Дональд Трамп.

Трамп уважно стежив за політикою своїх попередників, особливо республіканців, які вважали, що з росіянами можна будувати стосунки. Він просто продовжив цю хибну стратегію,

– зазначив Дух.

Таке сприйняття Росії, за його словами, формує хибне враження, що з Кремлем можливі стабільні домовленості. Це не лише спотворює розуміння природи російської агресії, а й підриває довіру до США серед європейських союзників, які очікують чіткої позиції Вашингтона.

Чому США довго не розуміли справжньої суті Росії?

Фахівець нагадав, що ще на початку 90-х Вашингтон неправильно оцінив політичні процеси в СРСР. Коли три балтійські держави вже відновили незалежність, адміністрація Буша-старшого закликала українців "не піддаватися націоналізму". Це, за словами Духа, показало нерозуміння природи імперської політики Москви.

Тодішня Америка вірила, що з Росією можна дружити, хоча саме вона продовжувала розбудовувати ядерний потенціал і загрожувала сусідам,

– пояснив комунікаційник.

Саме з цієї ілюзії "мирної Росії" виросло сучасне ставлення до Кремля, яке Трамп лише успадкував. І поки США остаточно не переглянуть цю парадигму, російський вплив і далі залишатиметься загрозою для глобальної безпеки.

Дехто досі вважає, що з росіянами можна будувати якісь стосунки, хоча це абсолютно помилкова стратегія. Росіян потрібно ізолювати, а не впроваджувати на форуми і щось з ними обговорювати,

– підсумував комунікаційник.

За словами Яреми Духа, Вашингтон має відмовитися від наївної віри у можливість домовленостей із Кремлем. Лише тверда позиція, ізоляція Росії та підтримка України можуть зупинити нові цикли агресії.

