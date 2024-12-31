Маск назвал Шольца болваном и перекрутил имя немецкого канцлера

Илон Маск снова негативно высказался о канцлере Германии Олафе Шольце. Кроме этого, он также спрогнозировал результаты предстоящих выборов.

Маск уже не впервые обзывает Шольца. На этот раз на своей странице в соцсети X он назвал его болваном, передает 24 Канал со ссылкой на Илона Маска.

Смотрите также Илон Маск назвал Зеленского "чемпионом всех времен": так он посмеялся над поддержкой Украины

Почему Маск назвал Шольца дураком

Илон Маск прокомментировал пост о предстоящих выборах и заявил, что Шольц проиграет. Кроме этого, он также перекрутил имя немецкого канцлера.

Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проигрывает,

– уверен Маск.

Ранее миллиардер назвал Шольца дураком, комментируя распад "светофорной коалиции". Шольц отреагировал на заявление Маска и ответил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров. Немецкий канцлер добавил, что Маск не является главой государства.

На слова Маска также отреагировала заместитель спикера немецкого правительства Кристиана Хоффманн и заявила, что на X есть свобода для дураков.