Маск назвал Шольца болваном и перекрутил имя немецкого канцлера
Илон Маск снова негативно высказался о канцлере Германии Олафе Шольце. Кроме этого, он также спрогнозировал результаты предстоящих выборов.
Маск уже не впервые обзывает Шольца. На этот раз на своей странице в соцсети X он назвал его болваном, передает 24 Канал со ссылкой на Илона Маска.
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Почему Маск назвал Шольца дураком
Илон Маск прокомментировал пост о предстоящих выборах и заявил, что Шольц проиграет. Кроме этого, он также перекрутил имя немецкого канцлера.
Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проигрывает,
– уверен Маск.
Ранее миллиардер назвал Шольца дураком, комментируя распад "светофорной коалиции". Шольц отреагировал на заявление Маска и ответил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров. Немецкий канцлер добавил, что Маск не является главой государства.
На слова Маска также отреагировала заместитель спикера немецкого правительства Кристиана Хоффманн и заявила, что на X есть свобода для дураков.