Илону Маску предоставили официальный статус специального госслужащего

Известный американский миллиардер Илон Маск официально работает под руководством президента США Дональда Трампа как специальный государственный служащий.

Соответствующую информацию рассказал представитель Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о статусе Маска

Как отмечает CNN, этот статус означает, что Маск не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим. Таким образом Белый дом впервые прокомментировал правовую основу, на которой Маск сейчас работает в Вашингтоне.

По информации Министерства юстиции Соединенных Штатов, специальный государственный служащий – это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".

Человек, знакомый с его трудоустройством, сообщил изданию, что Илон Маск не получает зарплату. В то же время он имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне, сообщил телеканалу чиновник, знакомый с этим вопросом.

Как специальный государственный служащий, Маск подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, который запрещает госслужащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы.

Этот закон может быть применен как в уголовном, так и в гражданском порядке, но обеспечивать его соблюдение может только Министерство юстиции США.

Напомним, ранее CNN сообщило, что Илон Маск, который работает в Белом Доме специальным государственным служащим, не может ничего делать без одобрения администрации Трампа. Его цель на должности – сокращение состава американского правительства.