У Зеленского раскритиковали Маска за "простые решения" по войне России против Украины

Миллиардер Илон Маск неоднократно выступал с заявлениями о мире в Украине. Однако он не представляет, к чему может привести его предложение.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что идеи Маска являются якобы волшебными "простыми решениями".

На тему Оккупировать Центр Украины и убить десятки тысяч человек, – у Зеленского рассказали о планах России

"Обменять чужие территории на иллюзорный мир" или "открыть все аккаунты, потому что свобода слова должна быть тотальной". Но есть одно но. Добрыми намерениями дорога обязательно вымощена в путинский или вестовский ад", – сказал Подоляк.

Маск получил приглашение в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Маска за Starlink и доступ в интернет. Он пригласил миллиардера в Украину, чтобы увидел результаты преступлений россиян.

Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто начал и когда мы можем ее закончить, – отметил президент.

Неоднозначные заявления Илона Маска: что известно