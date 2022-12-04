У Зеленского раскритиковали Маска за "простые решения" по войне России против Украины
Источник:Михаил Подоляк
Миллиардер Илон Маск неоднократно выступал с заявлениями о мире в Украине. Однако он не представляет, к чему может привести его предложение.
Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что идеи Маска являются якобы волшебными "простыми решениями".
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"Обменять чужие территории на иллюзорный мир" или "открыть все аккаунты, потому что свобода слова должна быть тотальной". Но есть одно но. Добрыми намерениями дорога обязательно вымощена в путинский или вестовский ад", – сказал Подоляк.
Маск получил приглашение в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Маска за Starlink и доступ в интернет. Он пригласил миллиардера в Украину, чтобы увидел результаты преступлений россиян.
Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто начал и когда мы можем ее закончить, – отметил президент.
Неоднозначные заявления Илона Маска: что известно
- В октябре Маск придумал, как будто можно остановить российско-украинскую войну. По его мнению, на оккупированных территориях следует провести референдумы под наблюдением ООН. Маск считает, что население должно решать, следует ли России уйти из Украины.
- Миллиардер назвал Крым "ошибкой Хрущева" и заявил, что полуостров формальной является частью России. Так будто бы было с 1783 года.
- Маск также сказал, что Украина должна возобновить подачу воды в Крым и сохранять нейтралитет.