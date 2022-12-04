Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що ідеї Маска є нібито чарівними "простими рішеннями".

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"Обміняти чужі території на ілюзорний мир" чи "відкрити всі акаунти, тому що свобода слова має бути тотальною". Але є одне але. Добрими намірами дорога обов'язково вимощена в путінське або вестівське пекло", – сказав Подоляк.

Маск отримав запрошення в Україну

Президент України Володимир Зеленський подякував Маску за Starlink та доступ до інтернету. Він запросив мільярдера в Україну, щоб він побачив результати злочинів росіян.

Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити, – зазначив президент.

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