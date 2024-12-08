Маск был на открытии Нотр-Дама как VIP-гость, – CNN

В субботу, 7 декабря, мир отмечал открытие Собора Парижской Богоматери. На его реставрацию потратили пять лет, а на торжественное открытие пригласили много политиков. Среди них увидели и Маска.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. На торжествах было 40 мировых лидеров. Теперь собор будет гостеприимно принимать 15 миллионов посетителей ежегодно – против 12 миллионов до пожара.

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Маск был на церемонии открытия Собора Парижской Богоматери

Технологический миллиардер Илон Маск прибыл в Собор Парижской Богоматери, чтобы принять участие в церемонии открытия. Он является одним из VIP-гостей, приглашенных вместе с некоторыми религиозными деятелями и мировыми лидерами, включая новоизбранного президента Дональда Трампа,

– привели данные журналисты.

И действительно, во время церемонии можно было увидеть Маска в зале. Он подходил к Трампу, но преимущественно был сам.



Маска попросили сфотографироваться / Скриншот 24 канала

Макрон не просто так постоянно был возле Трампа

Те, кто следил за трансляцией, мог заметить, как часто избранный президент Америки оказывался возле Макрона. Трамп заходил в зал очень неуверенно, но потом взял себя в руки и долго держал Макрона за руку, что-то говоря ему. Впоследствии будущий глава США прошел мимо других лидеров, в том числе Зеленского, поговорив и с ними.

После того, как супруги Макрон зашли в собор, Трампа посадили между ними. А в своей речи президент Франции достаточно символично отметил единство, братство и взаимопомощь.

Все, кто приложил руку к восстановлению, – вы все дали нам пример, чтобы показать, что могут делать великие нации. Этот собор был также счастливой метафорой того, что такое нация и каким должно быть братство народа, уверенного, что он может сделать большие выборы. Нотр-Дам говорит нам, что наши самые смелые мечты могут быть реализованы. Этот собор напоминает нам, что мы наследники чего-то большего, чем мы есть,

– сказал он.

Вероятно, Макрон отправил Трампу сигнал: Европа рада вам, но и вы должны быть сознательным в своей деятельности.

Интересно! В отличие от других политиков, Трамп был не в черном пиджаке, а в темно-синем. Поскольку его галстук имел желтый цвет, в сети увидели в этом добрый знак для Украины.