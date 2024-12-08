Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. На урочистостях було 40 світових лідерів. Тепер собор гостинно прийматиме 15 мільйонів відвідувачів щороку – проти 12 мільйонів до пожежі.
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Маск був на церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері
Технологічний мільярдер Ілон Маск прибув до Собору Паризької Богоматері, щоб взяти участь у церемонії відкриття. Він є одним з VIP-гостей, запрошених разом з деякими релігійними діячами та світовими лідерами, включаючи новообраного президента Дональда Трампа,
– навели дані журналісти.
І справді, під час церемонії можна було побачити Маска в залі. Він підходив до Трампа, але переважно був сам.
Маска попросили сфотографуватися / Скриншот 24 Каналу
Макрон не просто так постійно був біля Трампа
Ті, хто стежили за трансляцією, могли помітити, як часто обраний президент Америки опинявся біля Макрона. Трамп заходив у залу дуже невпевнено, але потім опанував себе і довго тримав Макрона за руку, щось говорячи йому. Згодом майбутній очільник США пройшов повз інших лідерів, у тому числі Зеленського, поговоривши і з ними.
Після того, як подружжя Макронів зайшло до собору, Трампа посадили між ними. А у своїй промові президент Франції досить символічно наголосив на єдності, братерстві та взаємодопомозі.
Усі, хто доклався до відбудови, – ви всі дали нам приклад, щоб показати, що можуть робити великі нації. Цей собор був також щасливою метафорою того, що таке нація і яким має бути братерство народу, впевненого, що він може зробити великі вибори. Нотр-Дам каже нам, що наші найсміливіші мрії можуть бути реалізовані. Цей собор нагадує нам, що ми спадкоємці чогось більшого, ніж ми є,
– сказав він.
Імовірно, Макрон відправив Трампу сигнал: Європа рада вам, але й ви маєте бути свідомим у своїй діяльності.
Цікаво! На відміну від інших політиків, Трамп був не в чорному піджаку, а в темно-синьому. Оскільки його краватка мала жовтий колір, у мережі побачили в цьому добрий знак для України.