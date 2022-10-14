Маск снова попал в скандал по отношению к Украине: на этот раз объяснением об обслуживании Starlink

Компания Илона Маска SpaceX, вероятно, отказалась предоставлять Украине бесплатные услуги Starlink из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника. Бывший посол Украины в Германии недавно жестко отреагировал на сообщения Маска в твиттере.

Политтехнолог Джейсон Смарт написал в твиттере, что Starlink отказался предоставлять Украине бесплатные услуги именно из-за Мельника. Реагируя на сообщения Маска в твиттере, Мельник написал Илону "от**сь".

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Маск отреагировал на решение Starlink

Маск ответил на предположение Смарта такими словами: "Мы лишь последовали его рекомендациям ".



Маск отреагировал на скандал вокруг Starlink / Скриншот с твиттера

Как сообщило CNN, SpaceX хочет, чтобы Пентагон взял на себя расходы по обслуживанию Starlink в Украине. SpaceX Маска отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше.

Как утверждают в SpaceX, обслуживание Starlink будет стоить более 120 миллионов долларов до конца года и может стоить около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Требование SpaceX о том, чтобы американские военные оплачивали счета, вызвало раздражение у высшего руководства Пентагона.

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Скандалы вокруг Илона Маска

Решению SpaceX предшествовали скандальные заявления Илона Маска. Основатель компаний Tesla и SpaceX озвучил формулу "мира" между Украиной и Россией.

Маск предлагает Украине отказаться от Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году. Также он предлагает провести "референдумы" в Запорожье, Донецкой области, Луганской и Херсонской областях. Именно в этих областях Россия в сентябре провела псевдореферендумы и объявила об аннексии.

На скандальный твит Маска отреагировал президент Владимир Зеленский. Он спросил Маска, кого поддерживает, на что основатель SpaceX сказал, что на стороне Украины.

При этом в СМИ появилась информация, что Маск перед скандалом в твиттере разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Основатель компаний Tesla и SpaceX отрицает эту информацию.

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