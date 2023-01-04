Потерялся где-то среди трех антиутопий: Маска высмеяли после нового странного твита
Источник:Илон Маск
Илон Маск не был бы собой, если бы опять не написал что-нибудь глупое в твиттере. На этот раз он решил потеряться среди трех сосен (зачеркиваем) антиутопий. За что его щедро высмеяли в сети.
Миллиардер Илон Маск на регулярной основе пытается похвастаться интеллектуальным наполнением. Но удается это ему, будем откровенными, не слишком хорошо. Так что частенько ему достается от подписчиков за соображения.
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Маск потерялся среди антиутопий
В сеть на этот раз он выложил картинку. Она изображает, в каком сейчас положении Маск. Если верить этому мемному изображению, то он где-то между реальностью, описанной в "1984" Орвелла, "451 градусе по Фаренгейту" Брэдбери и "Прекрасным новым миром" Гаксли.
Оригинальный пост, за который высмеяли Илона Маска / Фото с твиттера
Одна из пользователей сети решила дополнить картинку Илона Маска. Она в шутку написала, что он "кое-что забыл".
В сети говорят, что Маск "кое-что забыл" / Фото с твиттера
Еще одна версия его изображения появилась в комментариях. В ней пользователь сети заметил, что Маск потерялся между невежеством, нарциссизмом и высокомерием.
В сети показали, между чем на самом деле потерялся Маск / Фото с твиттера
Не обошлось без вопросов, прочитал ли миллиардер хотя бы одну из тех книг, которые он упомянул выше.
Кто-то был более лаконичным и спросил у Маска: "Какого черта?".
Пользователь сети ответил на твит Маска другим мемом / Фото с твиттера
Не забыли пользователи сети и об акциях Tesla. Несколько из них сбросили скриншоты с графиками, демонстрирующими, как активно они падают. К слову, на это оказывают большое влияние заявления самого миллиардера.
Что происходит с Маском в последнее время
- Вот политолог Николай Давыдюк проанализировал поведение Илона Маска. По его словам, он может баллотироваться в президенты. Правда, есть один момент, с которым в свое время сталкивались Тед Круз и Барак Обама. Речь идет о том, что миллиардер – не уроженец Соединенных Штатов.
- А вот накануне Маск отреагировал на "пророчества" Медведева. Главный алкоголик Кремля заявил, что 2023 будет с войнами и геополитическими катастрофами для стран Запада. Более того, он еще и будет сопровождаться падением экономики, удорожанием энергоносителей. Ну и, собственно, временем президентством Маска. На все это миллиардер написал "эпический тред".
- А еще в конце года Маск обратился к сотрудникам Tesla. Их он призвал игнорировать "безумие" на рынке. Напомним, что с начала 2022 года акции компании упали в цене почти на 70%.