Мільярдер Ілон Маск на регулярній основі намагається похизуватися інтелектуальним наповненням. Але вдається в нього це, будемо відвертими, не надто добре. Тож частенько йому перепадає від підписників за міркування.

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Маск загубився посеред антиутопій

У мережу цього разу він виклав картинку. Вона зображає, в якому зараз становищі Маск. Якщо вірити цьому мемному зображенню, то він десь між реальністю, описаною у "1984" Орвелла, "451 градусі за Фаренгейтом" Бредбері та "Прекрасним новим світом" Гакслі.



Оригінальний пост Ілона Маска, який висміяли / Фото з твітера

Одна з користувачок мережі вирішила доповнити картинку Ілона Маска. Вона жартома написала, що він "дещо забув".



У мережі кажуть, що Маск "дещо забув" / Фото з твітера

Ще одна версія його зображення з'явилася у коментарях. У ній користувач мережі зауважив, що Маск загубився між невіглаством, нарцисизмом і зарозумілістю.



У мережі показали, між чим насправді загубився Маск / Фото з твітера

Не минулося без питань, чи прочитав мільярдер бодай одну з тих книг, які він згадав вище.

Хтось був лаконічнішим і спитав у Маска: "Якого Біса?".



Користувач мережі відповів на твіт Маска іншим мемом / Фото з твітера

Не забули користувачі мережі і про акції Tesla. Кілька з них скинули скриншоти з графіками, які демонструють, як активно вони падають. До слова, на це неабияк впливають заяви самого мільярдера.

Що відбувається з Маском останнім часом