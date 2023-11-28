Чистый прагматизм: почему после антисемитских высказываний Израиль принял Илона Маска
После скандала с поддержкой антисемитского твита платформа Илона Маска потеряла более $75 млн рекламных контрактов. Чтобы уладить этот скандал, самый богатый человек мира решил посетить Израиль.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его мнению, инициатором примирительного визита в Израиль мог быть сам миллиардер.
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Зачем Маск уехал в Израиль
Илон Маск является типичным человеком, который в своем поведении ориентируется на хайп. Он пытается реагировать на все актуальные инфоприводы, которые попадают в его поле зрения, пытаясь использовать их в своих интересах.
Маск "хайпует" не просто так. Он видит, как это влияет на его состояние, и когда его антисемитский хайп сработал отрицательно, он решил сделать "ход конем",
– предположил политолог.
Следует помнить, что миллиардер владеет технологиями спутникового интернета, которые могут пригодиться израильской армии. В свою очередь Маску было выгодно поехать в Израиль для восстановления репутации – и Израиль согласился закрыть глаза в его поддержку антисемитизма.
Олег Лесной о визите Илона Маска в Израиль: смотрите видео
"(Визит Маска – 24 Канал) был исключительно демонстрацией прагматизма с одной и другой стороны. В политике и бизнесе нравственность и последовательность всегда уступают, когда речь идет о выгоде", – отметил Лесной.
Обратите внимание! Твиттер после года под руководством Илона Маска Твиттер потерял свыше 50% своей стоимости, что может свидетельствовать о том, что далеко не всегда поступки миллиардера можно объяснить с точки зрения финансовой выгоды.
Также ранее Евросоюз констатировал, что за последний год Твиттер стал более толерантным к дезинформации. Маск эти обвинения отвергает, утверждая, что он поддерживает "свободу слова", однако невозможно не заметить, что его политика помогает радикальным группировкам продвигать свою повестку дня.
Что известно о скандале
- Реагируя на пост об американском еврее о том, что толпы людей в интернете пишут "Гитлер был прав", другой пользователь твиттера написал, что "еврейские сообщества продвигают ту диалектическую ненависть против белых людей, использование которой по отношению к себе они хотели бы остановить". Именно это мнение поддержал Маск, назвав его "искренней правдой".
- В то же время на многочисленные осуждения пользователей миллиардер среагировал очень странным образом, пригрозив судебным процессом медиаорганизации, опубликовавшей скриншоты, в которых реклама известных брендов соседствовала с антисемитскими постами. Ранее Маск существенно сократил штат работников твиттера, в том числе отдел борьбы с дезинформацией.
- Также Илон Маск помогал в распространении дезинформации о войне между Украиной и Россией. К примеру, он поддержал скандального ведущего Такера Карлсона, когда тот опубликовал видео, в котором отрицал причастность России к подрыву Каховской ГЭС. А совсем недавно он критически высказался в отношении украинского наступления.