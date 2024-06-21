Ильский НПЗ снова атаковали неизвестные дроны: в Краснодарском крае слышали десятки взрывов
В России насчитали не менее 40 взрывов, которые россияне слышали якобы в Краснодарском крае. Они раздавались в Северском, Афипском и в Ильинском районах.
В российском телеграмм-канале написали, что дроны вызвали пожар. Один из них – упал на Ильский нефтеперерабатывающий завод, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке на НПЗ
В российском телеграмм-канале заявили, что беспилотники ориентировочно с 1:30 21 июня атаковали Краснодарский край.
В результате ударов якобы в Яблоновском районе вспыхнул пожар. По предварительным данным, там упали обломки сбитого дрона.
БпЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани. Начался пожар на площади 50 квадратных метров, его уже потушили,
– заявили в России.
О последствиях для нефтеперерабатывающего завода россияне еще не писали.
По данным оперштаба региона, предварительно – на заводе двое раненых. В телеграм-каналах пишут, что в Краснодарском крае якобы 4 пострадавших.
В эту же ночь дроны атаковали российский Ейск, где расположен военный аэродром.
Заметьте На юге России – горячо: Ейск и Адыгею атаковали дроны
Кстати, британская разведка объясняла, как повлияют атаки Украины по Крыму и аэродромам России. По данным специалистов:
- Россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску;
- атаки по российским аэродромам могут заставить Кремль продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта.