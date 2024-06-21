У російському телеграм-каналі написали, що дрони спричинили пожежу. Один з них – впав на Ільський нафтопереробний завод, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на НПЗ

У російському телеграм-каналі заявили, що безпілотники орієнтовно з 1:30 проти 21 червня атакували Краснодарський край.

Внаслідок ударів нібито в Яблунівському районі спалахнула пожежа. За попередніми даними, там впали уламки збитого дрона.

БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. Почалася пожежа на площі 50 квадратних метрів, її вже загасили,

– заявили в Росії.

Про наслідки для нафтопереробного заводу росіяни ще не писали.

За даними оперштабу регіону, попередньо – на заводі двоє поранених. У телеграм-каналах пишуть, що в Краснодарському краї нібито 4 постраждалих.

У цю ж ніч дрони атакували російський Єйськ, де розташований військовий аеродром.

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До речі, британська розвідка пояснювала, як вплинуть атаки України по Криму та аеродромах Росії. За даними фахівців: