Удар по глубокому тылу: ВСУ нанесли удар по Ильскому и Сизранскому НПЗ

В ночь на 8 августа украинские разведчики провели очередную успешную операцию на территории государства-агрессора. Целью масштабной атаки стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

Что известно об операции?

В ночь на 8 августа на территории Краснодарского края РФ была зафиксирована атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Специальную операцию в глубоком тылу противника, известную как deepstrike, совместно провели операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Атака произошла в ночное время и завершилась успешным поражением обозначенной цели. Указанный нефтеперерабатывающий завод играет важную роль в логистике оккупационных войск, поскольку он напрямую снабжает ресурсами преступную войну России.

После попадания украинских дронов на территории промышленного объекта возник пожар. Представители украинской разведки официально подтвердили результаты ночной операции своих подразделений.

В Генштабе сообщили, что также были поражены Сизранский НПЗ и пост наблюдения на буровой установке "Сиваш".

СПБУ "Сиваш" используется противником для размещения технических средств наблюдения и обеспечения их работы в акватории Черного моря.

Сизранский НПЗ входит в состав нефтяного комплекса "Роснефти". Проектная мощность предприятия составляет около 8,5 миллионов тонн нефти в год.

Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, в том числе моторные топлива и дорожный битум. Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и обеспечивает топливом, в частности, потребности российских вооруженных сил.

Другие новости об ударах по НПЗ России

Украинские военные нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и кораблям береговой охраны ФСБ во временно оккупированной Керчи. В результате атаки на Ярославском НПЗ вспыхнули масштабные пожары, а российские корабли получили повреждения.

Предварительно известно о повреждении четырех резервуаров РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу. Два резервуара охватило пламя. Также повреждения получили ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, где также возникли пожары.

Кроме того, украинские беспилотники в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.