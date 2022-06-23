Им придется идти на серьезные уступки, – Пионтковский о руководстве России после Путина

Из-за провальных действий России в войне против Украины уже скоро Путин может потерять свою власть. Те, что прийдут после него будут такими же мерзавцами, но им придется идти на серьезные уступки.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Путин власть не удержит, а потеряет он ее уже после освобождения от оккупации Херсона.

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По его словам, первое постпутинское руководство – это будут те же мерзавцы, которые вокруг него в бункере, потому что там нет откуда взяться нормальным людям.

Пионтковский убежден, что они (преемники Путина – 24 канал) будут вынуждены считаться с военными реалиями, ведь украинская армия может и дальше пойти этой линией (Херсона – 24 канал), в частности освободить Мариуполь, Донецк и Луганск.

Потому им придется идти на серьезные уступки. Но эти уступки – не просто перечеркивание политики последних 4 месяцев войны, это будет перечеркивание политики последних 20 – 25 лет имперской политики России.

– заявил он.

Публицист заверил, что в процессе этого перечеркивания многое изменится, во всяком случае, в России на десятилетие не будет никакой агрессивной политики.

По мнению Пионтковского, Россия будет думать не о том, как собраться с силами и отомстить, а совсем о другом.

"Я вас уверяю, что в период между взятием Херсона и выходом победной украинской армии на линию 23 февраля вы увидите много процессов в России, которые вам понравятся ", – подытожил он.

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