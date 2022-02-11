Имеем план, – Данилов о блокировании топлива из Беларуси

Украина готова к тому, если Беларусь вдруг прекратит поставки нефтепродуктов. Существует определенный план действий.

Однако пока еще нет предпосылок для прогнозирования отказа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, информирует 24 канал.

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Данилов: Пока нет прекращения поставок

Секретарь СНБО отметил, что в случае прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси Украина будет импортировать их именно морским путем.

Если государство-агрессор будет перекрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа. Будем получать топливо из Европы железнодорожным путем,

– пояснил он.

Также по словам Данилова, Украина имеет много союзников, в частности Польшу и Балтийские страны, которые помогают и за это им очень благодарны.

"Мы (Украина – 24 канал) имеем план действий на любую ситуацию. Все понимают сложность происходящих процессов, но мы не видим прекращения поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны", – подчеркнул секретарь СНБО.

Остановка поставок топлива из Беларуси: кратко

Беларусь угрожает приостановить поставки нефтепродуктов в Украину. Это может случиться, если в Кремле все же решатся на полномасштабное наступление.

Экономист Виктория Войцицкая предположила, что Россия финансово поддержит Беларусь из-за потери определенного объема доходов после остановки поставок Украине.

Эксперты по нефтепродуктам говорят же, что приостановка поставок будет серьезным ударом по Украине. Дело в том, что половина потребления украинского рынка нефтепродуктов – это белорусское производство.

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