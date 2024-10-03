Китай хочет сохранить режим Путина: способен ли Пекин принудить Москву к миру

Си Цзиньпин поддерживает Владимира Путина и не заинтересован в свержении его режима. Впрочем, часто действия и заявления Китая противоречат друг другу.

С одной стороны, Пекин выступает против ядерной эскалации, которой российский диктатор шантажирует мир, а с другой – продвигает инициативу "Друзья мира", которая является планом капитуляции Украины. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, имеет ли КНР инструменты для сдерживания России и почему предостерегает от ядерных угроз.

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Китай боится потерять свое главное преимущество

Несмотря на то, что Пекин продолжает сотрудничество с Россией и помогает ей зарабатывать деньги для войны против Украины, на Генассамблее ООН Китай, Бразилия, Турция, Казахстан и еще 8 стран выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли от угроз применения ядерного оружия, а также атаки на ядерные объекты.

Китай понимает, что единственный фактор, который нивелирует его доминирующее положение с точки зрения большого количества населения – ядерное оружие. КНР также серьезно нарастила ядерный потенциал, однако Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы ядерку применяли как средство ведения войны.

Ведь это лишает КНР главного преимущества – огромного человеческого ресурса,

– отметил Гудков.

В то же время Китай не заинтересован в справедливом мире. Это подтверждает китайско-бразильская инициатива по созданию платформы "Друзья мира", которая базируется на концепции России.

Я вообще не верю в это. План Китая – никакой. С одной стороны, Пекин якобы признает суверенитет и территориальную целостность Украины, но никаких условий по их сохранению не выставляет. Это потакание диктатору,

– сказал российский оппозиционер.

К слову, так называемую "мирную инициативу" Китая и Бразилии поддержала Швейцария. На встрече также были представители Франции.

Обратите внимание! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал, что продвигать инициативу "Друзья мира" помогает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятно, об этом его Путин попросил во время их последней встречи.