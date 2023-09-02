Имеет общую судьбу с Путиным: политтехнолог объяснил, выгодно ли Кремлю избавляться от Кадырова
После неожиданной гибели Евгения Пригожина в самолете, разбившемся в Тверской области, российские чиновники стали более осторожными. Так глава Чечни Рамазан Кадыров решил добираться до Москвы на поезде, а не на самолете, как делал обычно.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что наверняка Кадыров испытывает определенные риски, и поэтому решил перестраховаться, чтобы не повторить судьбу Евгения Пригожина.
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Есть определенные риски
Кадырова после смерти Пригожина западная пресса и эксперты называли следующим, кого может постичь судьба основателя "Вагнера".
Однако сейчас российским властям нет смысла лишаться главы Чечни по двум причинам:
- он не несет угрозы Кремлю;
- с его гибелью могут быть связаны большие риски.
После гибели Пригожина осталась ЧВК "Вагнера", в составе которой 10 тысяч наемников. Российские власти с вагнеровцами как-то справятся и мятеж они не смогут организовать, не имея тяжелого вооружения. Также "Вагнеры" рассредоточены частично в Белоруссии, частично – в Африке.
Политтехнолог предположил, выгодно ли Кремлю избавляться от Кадырова: смотрите видео
Чечня может взорваться
"А Кадыров возглавляет республику с большим количеством населения, которая имеет собственные вооруженные силы. И в случае смерти главы Чечни, непонятно, кто придет к власти и сохранится ли контроль Кремля в регионе. А потому российским властям наряду с войной в Украине иметь еще и потенциальную гражданскую войну в Чечне, не выгодно", – подчеркнул Михаил Шейтельман.
Кроме того, вероятная гибель Кадырова в случае, если его любит народ в Чечне, может привести к бунту в республике. А если его не поддерживают чеченцы и Кремль после смерти Кадырова приведет к власти в регионе какого-нибудь его последователя, Чечня также может взорваться.
Власть и правление Кадырова, как предположил политтехнолог, может закончиться в тот момент, когда закончится правление Владимира Путина. Ведь они связаны между собой и имеют общую судьбу.
Как может сложиться судьба Кадырова после гибели Пригожина
- Издание Bild, ссылаясь на российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, пишет, что Рамзана Кадырова могут ликвидировать вслед за Пригожиным.
- Глава Чечни долго выражал поддержку Пригожину, когда тот критиковал минобороны России. Также во время чеченской войны он сначала выступал против российских властей и даже кичился тем, что раньше убивал русских солдат.
- Гудков считает, что Кадыров может повторить судьбу Пригожина. Оппозиционер уверен, что у Кремля также будет конфликт с Кадыровым, ведь он является одним из "величайших противников российской государственности".
- Правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев тоже уверен, что Кадыров может стать следующим, от кого избавятся российские власти после Пригожина. Более того, Путин в случае необходимости может легко заменить Кадырова.
- Именно поэтому глава Чечни теперь ездит в Москву на поезде. По словам Янгулбаева, Кадыров перестраховывается. Однако он не может перестраховаться от "случайного схождения поезда с рельсов".