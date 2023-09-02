Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що напевно Кадиров відчуває певні ризики, і тому вирішив перестрахуватися, щоб не повторити долю Євгенія Пригожина.

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Є певні ризики

Кадирова після смерті Пригожина західна преса та експерти називали наступним, кого може спіткати доля засновника "Вагнера".

Однак зараз російській владі немає сенсу позбавлятися глави Чечні з двох причин:

він не несе загрози для Кремля;

з його загибеллю можуть бути пов'язані великі ризики.

"Після загибелі Пригожина залишилась ПВК "Вагнера", у складі якої 10 тисяч найманців. Російська влада з вагнерівцями якось впорається і заколот вони не зможуть вчинити не маючи важкого озброєння. Також "Вагнери" розосереджені частково в Білорусі, частково – в Африці.

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Чечня може вибухнути

"А Кадиров очолює республіку з великою кількістю населення, яка має власні збройні сили. І у разі смерті глави Чечні, не зрозуміло, хто прийде до влади та чи збережеться контроль Кремля в регіоні. А тому російській владі поряд з війною в Україні мати ще й потенціальну громадянську війну в Чечні, не вигідно", – наголосив Михайло Шейтельман.

Крім того, ймовірна загибель Кадирова у разі, якщо його любить народ в Чечні, може призвести до бунту в республіці. А якщо його не підтримують чеченці й Кремль після смерті Кадирова приведе до влади в регіоні якогось його послідовника, Чечня також може вибухнути.

Влада та правління Кадирова, як припустив політтехнолог, може закінчитися у той момент, коли закінчиться правління Владіміра Путіна. Адже вони пов'язані між собою та мають спільну долю.

Як може скластися доля Кадирова після загибелі Пригожина