Міфу про "видатного полководця" Пригожина і його "богатирів" з ПВК "Вагнера" більше не має існувати. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що саме цим пояснюється надзвичайна засекреченість похорону ватажка терористів.

Читайте також Путін боїться навіть мертвого Пригожина: похорон перетворили на спецоперацію

Пригожина треба стерти з пам'яті росіян

Похорон російського терориста проходив у режимі надзвичайної секретності. Були зроблені певні маневри для відволікання уваги: спершу похорон мав відбуватися на одному цвинтарі, в підсумку, Пригожина поховали на іншому, силовики перекрили все навколо, а жодної відеотрансляції не проводили.

Ігор Яковенко також підкреслив, що Пригожин має "зірку героя росії" й за цим статусом прощатися з ним мали офіційно, з воєнним супроводом. Щобільше, його мали накрити державним прапором Росії й запустити салют, але, як відомо, нічого з цього не було.

Головним завданням Путіна після того, як він демонстративно і показово стратив Пригожина на очах в усього світу, було стерти його з народної пам'яті,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко пояснив плани Кремля на ПВК "Вагнера": дивіться відео

Що чекає на ПВК " Вагнера"

На федеральних російських каналах згадок про похорон ватажка терористів практично не було. Це підтверджує бажання Путіна стерти Пригожина і весь його спадок з пам'яті людей.

Щодо долі самих вагнерівців, Ігор Яковенко сказав, що частина з них має "розчинитися" у Міноборони Росії, а інша – підкоритися новому керівникові. Про спадкоємця Пригожина вже відомо.

Це досить відомий військовий злочинець Авер'янов, який зараз переймає "пригожинське" господарство в Африці,

– підкреслив Ігор Яковенко.

Щодо тіла Пригожина, яке так нікому і не показали, російський опозиційний журналіст пояснив, що в умовах такої секретності у цьому не було сенсу. Але навіть, якби тіло чи результати ДНК експертизи оприлюднили, це все одно не завадило б різним конспірологам й надалі висувати свої версії й говорити про двійників.

Поступово сторінка під назвою "Пригожин і ПВК Вагнера" в сучасній історії Росії перегортається. Путін зробить все для того, щоб її стерти,

– підсумував Ігор Яковенко.

Смерть Пригожина: що відомо