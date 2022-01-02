"Имел много планов": в больнице скончался военный, которого 27 декабря ранил вражеский снайпер
В больнице 1 января на 21-году жизни скончался украинский защитник Игорь Тычина. Враг ранил героя 27 декабря.
Об утрате сообщила пресс-служба Коростенского городского коллегиума. В сообщении говорится, что погибший был их выпускником.
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Семья героя потеряла сына, брата, внука.
Тычина достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться,
– рассказали в коллегиуме.
Игорь Тычина / фейсбук Коростенского городского коллегиума
Пресс-служба Коростенского городского коллегиума подчеркнула, что пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков.
Герой находился в коме
Заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская отметила, что герой воевал в составе 95 десантно-штурмовой бригады.
За жизнь воина боролись в Харьковском госпитале.
"Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала Чижевская.
На Донбассе погиб Станислав Богуславский
- В последний день 2021 года – 31 декабря – на Донбассе погиб украинский герой Станислав Богуславский.
- О потере сообщила пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
- Богуславский был готов протянуть руку помощи своим собратьям. Его ценили и уважали.
Сообщение Коростенского городского коллегиума:
С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21 году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, который верно служил Украине на Востоке нашего государства. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, потерявшим замечательного сына, брата, внука.
Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться.
Искренне разделяем горе семьи погибшего военного и вместе с ними склоняем головы в великой скорби. Пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимость Украины.
Вечная слава и почет украинскому Герою и вечная ему память!
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