Две семьи, трое детей: известны имена и возраст жертв российской атаки на Харьков
Источник:Олег Синегубов
Ночью 10 февраля оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Российские захватчики убили две семьи, в частности, трех детей. Самому маленькому мальчику всего 10 месяцев.
В Харькове объявили День траура. Глава ОВА обнародовал имена и возраст жертв российской атаки.
К теме В огне погибла вся семья: количество пострадавших в Харькове возросло, известно о 7 смертяхОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Что известно о жертвах российского удара
Олег Синегубов сообщил, что оккупанты жестоко унесли жизни семерых человек. Две семьи, трое мальчиков. В частности:
- Путятина Ольга. 35 лет.
- Путятин Григорий. 38 лет.
- Путятин Алексей. 7 лет.
- Путятин Михаил. 4 года.
- Путятин Павел. 10 месяцев.
- Манойло Светлана. 65 лет.
- Манойло Анатолий. 66 лет.
Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим,
– подчеркнул Олег Синегубов.
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Россияне убили целую семью прокурора Ольги Путятиной
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате циничной атаки страны-террориста по Харькову погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей.
Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома,
– рассказали в прокуратуре.
Добавили, что Ольге было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012-го. Находилась в декретном отпуске.
Заметим, что в Харькове 11 февраля объявили Днем траура по погибшим от российских атак. В городе приспустят государственные флаги, а в заведениях запрещено звучание развлекательной музыки.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.