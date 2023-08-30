Именно по "избирательному участку": СБУ устроила "хлопок" кадыровцам и коллаборантам в Запорожье

Служба безопасности Украины успешно отработала по кадыровцам и коллаборантам в Запорожской области. В частности, врагам прилетело по так называемому "избирательному участку".

Информация об этом появилась утром 30 августа. В частности, данные о неудачном дне у оккупантов сообщили источники 24 Канала в СБУ.

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Как СБУ отработало по врагу в Запорожье

Буквально 29 августа украинские беспилотники отработали по так называемому "избирательному участку" города Каменка-Днепровская, что в Васильевском районе Запорожской области.

Это произошло именно в тот момент, когда там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района. По данным источников 24 Канала в СБУ:

на шабаш в помещение пришло более 30 предателей;

коллаборантов охраняли кадыровцы;

так называемые "председатели" на собрании планировали организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, однако Служба безопасности с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов.

Атака проходила несколько минут. Ее точные последствия можно будет оценить впоследствии, но уже сейчас известно о многих раненых,

– заявили источники.

Более того, они рассказали, что сам город окружен российскими военными. Там они активируют свои системы радиоэлектронной борьбы, противовоздушную оборону и многое другое. Конечно же, это не защищает предателей Украины.

Источники в СБУ заверили, что эта успешная атака по врагам является очередным сигналом коллаборантам, что работать в Россию опасно. Прежде всего – для жизни и здоровья.

Как успешно СБУ отработала по врагу в Запорожье: смотрите видео

Служба безопасности удачно ударила по псевдоучастку россиян в Запорожье: смотрите видео



Куда прилетело оккупантам в Запорожье / Фото предоставлены источниками 24 Канала в СБУ

Рада призвала мир не признавать результаты квазивыборов России на наших оккупированных землях

Верховная Рада 9 августа 2023 года обратилась в парламенты и правительства иностранных государств, международные организации относительно намерений России провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях:

Донецкой;

Луганской;

Запорожской;

Херсонской области Украины.

Намерение российских захватчиков провести 10 сентября 2023 года незаконные выборы в местные "органы власти" на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины свидетельствует, что избирательная система России окончательно дискредитировала себя и не может считаться обеспечивающей реализацию демократических норм в обществе,

– написали в обращении.

Народные депутаты Украины призвали мировое сообщество:

не признавать легитимность ни одного выборного органа России, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины или в который в результате таких "выборов" будут включены представители оккупационных администраций России на временно захваченной территории Украины;

не допускать роли делегаций таковых органов власти России в работе интернациональных организаций.

В документах отметили, что Россия постоянно и демонстративно пренебрегает общепризнанными нормами и принципами международного права.