На Байдена давят через сына: как расследование по импичменту может повлиять на Украину

В США начали официальное расследование по импичменту Джо Байдена. Республиканцы обвиняют его в якобы злоупотреблении властью и коррупцией. В деле теперь фигурирует и сын Джо Байдена, имевший связи с украинской компанией.

Процесс импичмента тянется еще с января, но фактов, свидетельствовавших против Байдена-старшего, не нашли. Причем здесь Украина и как процесс может повлиять на военную помощь от США 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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В чем обвиняют Хантера Байдена

Ни в одном из докладов, в частности, которые готовили сами республиканцы, нет прямых фактов, что Джо Байден так или иначе причастен к каким-либо коррупционным скандалам.

На Джо Байдена пытаются надавить из-за его сына – Хантера Байдена. Гипотетический импичмент могут объявить за то, что Джо Байден якобы помогал своему сыну решать определенные бизнес-вопросы.

– заметил Борис Тизенгаузен.

От республиканцев звучит такая теза: Хантер Байден торговал именем Байдена, чтобы каким-то бизнесменам помочь договориться с американскими элитами. Байден-младший обвиняется в том, что он получил около 20 миллионов долларов "торговлей именем своего отца" от предпринимателей Казахстана, России, Румынии.

"На сегодня партнер Хантера, который давал показания в суде, не привел ни одного факта, и должен был скорректировать свои показания. Мол, действительно, на самом деле никаких доходов не было и, возможно, Байден со своим сыном что-то обсуждали, но это бизнесу не касалось", – подчеркнул политтехнолог.

Однако прямых доказательств против Байдена-младшего, как и старшего соответственно, нет. Этот импичмент, вероятно, всего-навсего процесс, который может повлиять на предвыборную кампанию Джо Байдена и стать инструментом для части правых республиканцев. В то же время, не все политики из Республиканской партии поддерживают это расследование.

Борис Тизенгаузен о процессе импичмента Байдена: смотреть видео

Украина фигурирует в скандале

Есть высокая вероятность, что до самого импичмента все же не дойдет. А вот расследование и судебные процессы вполне возможны. Это соответственно будет влиять на общественное мнение, особенно если процесс оттянут ближе к президентским выборам в США.

В то же время, стоит отметить, одно из обвинений, выдвигаемых Хантеру Байдену, состоит в том, что он был в составе совета директоров украинской компании "Бурисма" – частной газодобывающей группы, и получал немалые деньги. И попал он туда, мол, потому, что его отец был вице-президентом.

Как это сказывается на Украине? Если Байден-младший судят из-за того, что в Украине существует коррупция – это плохой индикатор и плохой параллельный трек к тому, что нам выделяют военную помощь,

– заметил Тизенгаузен.

Правые республиканцы могут это умело использовать против оказания военной помощи Украине или по крайней мере ее уменьшения.

"Они формируют коррупционный "сериал", где Украина играет не последнюю роль. Это большой минус", – подчеркнул политтехнолог.

Впрочем, есть и контраргумент, ведь Джо Байден давно готовится к этому импичменту, он даже организовал в Белом доме штаб. В него вошли юристы, пиарщики и т.п., противодействующие информационному давлению.

В конце концов, информация об импичменте не нова, однако помощь Украине не переставали оказывать. Ее только увеличивали.

Расследование по импичменту Байдена: коротко