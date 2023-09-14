Процес імпічменту тягнеться іще з січня, але фактів, які свідчили проти Байдена-старшого, не знайшли. До чого тут Україна і як процес може вплинути на військову допомогу від США 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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В чому звинувачують Хантера Байдена

У жодній з доповідей, зокрема, які готували самі республіканці, немає прямих фактів, що Джо Байден так чи інакше причетний до якихось корупційних скандалів.

На Джо Байдена намагаються натиснути через його сина – Хантера Байдена. Гіпотетичний імпічмент можуть оголосити за те, що Джо Байден нібито допомагав своєму сину вирішувати певні бізнес-питання,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Від республіканців звучить такий тезис: Хантер Байден торгував іменем Байдена, щоб якимось бізнесменам допомогти домовитись з американськими елітами. Байдена-молодшого звинувачують в тому, що він отримав близько 20 мільйонів доларів "торгівлею іменем свого батька" від підприємців Казахстану, Росії, Румунії.

"На сьогодні партнер Хантера, який давав свідчення у суді, не навів жодного факту, тож мусив скоригувати свої свідчення. Мовляв, справді насправді жодних прибутків не було і, можливо, Байден зі своїм сином щось обговорювали, але це бізнесу не стосувалось", – наголосив політтехнолог.

Однак прямих доказів проти Байдена-молодшого, як і старшого відповідно, немає. Цей імпічмент, ймовірно, всього лише процес, який може вплинути на передвиборчу кампанію Джо Байдена і стати інструментом для частини правих республіканців. Водночас не усі політики з Республіканської партії підтримують це розслідування.

Борис Тизенгаузен про процес імпічменту Байдена: дивитись відео

Україна фігурує у скандалі

Є висока імовірність, що до самого імпічменту все ж не дійде. А ось розслідування та судові процеси – цілком можливі. Це відповідно впливатиме на громадську думку, особливо, якщо процес відтягнуть ближче до президентських виборів у США.

Водночас варто зауважити, одне зі звинувачень, яке висувають Хантеру Байдену, полягає в тому, що він був у складі ради директорів української компанії "Бурісма" – приватної газовидобувної групи, та отримував чималі гроші. І потрапив він туди, мовляв, тому, що його батько був віцепрезидентом.

Як це б'є по Україні? Якщо Байдена-молодшого судять через те, що в Україні існує корупція – це поганий індикатор і поганий паралельний трек до того, що нам виділяють військову допомогу,

– зауважив Тизенгаузен.

Праві республіканці можуть це вправно використати проти надання військової допомоги Україні або ж принаймні її зменшення.

"Вони формують корупційний "серіал", де Україна відіграє не останню роль. Це великий мінус", – наголосив політтехнолог.

Втім є й контраргумент, адже Джо Байден давно готується до цього імпічменту, він навіть організував у Білому домі штаб. До нього увійшли юристи, піарники тощо, які протидіють інформаційному натиску.

Зрештою, інформація про імпічмент не нова, проте допомогу Україні не переставали надавали. Її лише збільшували.

Розслідування щодо імпічменту Байдена: коротко