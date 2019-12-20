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      Ни юристов, ни свидетелей, – Трамп отреагировал на объявление импичмента

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      Трамп отреагировал на объявление импичмента / Getty images

      В США Палата представителей проголосовала за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что хочет немедленного начала процесса в рамках импичмента.

      Дональд Трамп в твиттере отметил, что демократы не обеспечили должного процесса в Палате представителей.

      Как все происходит: Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

      Ни юристов, ни свидетелей,
      – подчеркнул Трамп.

      По словам президента США, демократы хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс.

      Дональ Трамп подчеркнул, что на самом деле у них "ноль доказательств, они даже показываться не будут".

      Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!
      подытожил америнский лидер.

      Справка. Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину. Он стал 3 американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Импичмент Импичмент Трампа Новости политики Дональд Трамп
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