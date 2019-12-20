Ни юристов, ни свидетелей, – Трамп отреагировал на объявление импичмента
В США Палата представителей проголосовала за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что хочет немедленного начала процесса в рамках импичмента.
Дональд Трамп в твиттере отметил, что демократы не обеспечили должного процесса в Палате представителей.
Как все происходит: Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше
Ни юристов, ни свидетелей,
– подчеркнул Трамп.
По словам президента США, демократы хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс.
Дональ Трамп подчеркнул, что на самом деле у них "ноль доказательств, они даже показываться не будут".
Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!
– подытожил америнский лидер.
Справка. Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину. Он стал 3 американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.
Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.