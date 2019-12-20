Ни юристов, ни свидетелей, – Трамп отреагировал на объявление импичмента

В США Палата представителей проголосовала за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что хочет немедленного начала процесса в рамках импичмента.

Дональд Трамп в твиттере отметил, что демократы не обеспечили должного процесса в Палате представителей.

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Ни юристов, ни свидетелей,

– подчеркнул Трамп.

По словам президента США, демократы хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс.

Дональ Трамп подчеркнул, что на самом деле у них "ноль доказательств, они даже показываться не будут".

Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!

– подытожил америнский лидер.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2019 г.

Справка. Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину. Он стал 3 американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

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