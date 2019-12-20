Ні юристів, ні свідків, – Трамп відреагував на оголошення імпічменту
У США Палата представників проголосувала за затвердження двох статей обвинувачення у межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Політик заявив, що хоче негайного початку процесу в рамках імпічменту.
Дональд Трамп у твіттер зазначив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників.
Як все відбувається: Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа: що далі
Ні юристів, ні свідків,
– підкреслив Трамп.
За словами президента США, демократи хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес.
Дональ Трамп наголосив, що насправді у них "нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть".
Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!
– підсумував америнський лідер.
Довідка. Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну. Він став лише 3 американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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