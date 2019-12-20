Ні юристів, ні свідків, – Трамп відреагував на оголошення імпічменту

У США Палата представників проголосувала за затвердження двох статей обвинувачення у межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Політик заявив, що хоче негайного початку процесу в рамках імпічменту.

Дональд Трамп у твіттер зазначив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників.

Як все відбувається: Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа: що далі

Ні юристів, ні свідків,

– підкреслив Трамп.

За словами президента США, демократи хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес.

Дональ Трамп наголосив, що насправді у них "нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть".

Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!

– підсумував америнський лідер.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2019 г.

Довідка. Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну. Він став лише 3 американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.