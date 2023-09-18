Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии: в Минэкономики объяснили почему
Источник:Минэкономики
Польша, Словакия и Венгрия блокируют импорт зерна из Украины. Глава Минэкономики Свириденко заявила, что наше государство подает из-за этого иск во Всемирную торговую организацию.
Собственно, в понедельник, 18 сентября, министр экономики Украины Юлия Свириденко выступила с соответствующим заявлением. По ее словам, некоторые государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары.
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Украина подает иски в ВТО
Как отметила чиновник, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Варшавы, Будапешта и Братиславы украинские экспортеры понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
Мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам необходима солидарность и защита интересов фермеров. Некоторые шаги и давление помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами.
Свириденко подчеркнула, что Украина видит, что Польша, Венгрия и Словакия нарушают свои международные обязательства. Как она констатировала, важно увязывать действия между всеми странами-членами Европейского Союза.
Больше об этом
- Еще 15 сентября Европейская комиссия заявила, что не будет продолжать ограничения на импорт агропродукции из Украины
- Однако в Варшаве, Будапеште и Братиславе решили ввести односторонние ограничения. Тем более в Польше – бессрочные.
- Кроме того, впоследствии эти три страны, как пишут СМИ, объявили о выходе из Координационной платформы импорта зерна из Украины.
- Вероятно, приняли они это решение для того, чтобы Киев не смог использовать информацию, предоставленную внутри этой платформы, в процессе ВТО.