Во Львовской области арестовали новые земельные участки жены Медведчука – Оксаны Марченко. Общая стоимость этого имущества составляет около 17,5 миллиона гривен.

Суд наложил арест на еще два земельных участка с незаконно находившимися в собственности Марченко объектами недвижимости. Напомним, что недавно также арестовали скрытые активы жены Медведчука более чем на 440 миллионов гривен.

Важно Суд арестовал имущество и активы Оксаны Марченко на сумасшедшую сумму

Что известно об имуществе Марченко во Львовской области

Как рассказали в Службе безопасности Украины, общая стоимость арестованного имущества Марченко составляет почти 17,5 миллиона гривен. Эти участки расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.



Марченко имела имущество во Львовской области / фото прокуратуры



Марченко организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса / фото прокуратуры

Эти земельные участки Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом. Также к этому причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

В течение 2004 – 2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко,

– рассказали правоохранители.

Чиновнику сообщили о подозрении по статьям:

о злоупотреблении властью или служебным положением,

о служебной подделке.

Во Львовской области арестовали земельные участки Оксаны Марченко: смотрите видео

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