Известно ли, кто будет представлять Украину на инаугурации Трампа: в МИД ответили

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. В МИД Украины ответили, кто будет представлять Украину на событии.

В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что церемония принятия присяги новым президентом США никогда не была событием для международных лидеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Что в МИД говорят об инаугурации Трампа

Тихий заявил, что инаугурация в США является в основном внутриполитическим американским событием. А также добавляет, что сейчас вопросу представительства Украины на инаугурации Трампа уделяют слишком много внимания.

Является ли это лучшим форматом для переговоров или встречи? Контакт между лидерами Украины и США бесспорно состоится,

– добавляет Тихий.

Представитель МИД заявил, что как только будет известно, кто будет представлять Украину на инаугурации новоизбранного президента США, это обязательно сообщат.

Он напомнил, что ранее Зеленский заявил о своем желании приехать на событие, если бы было приглашение.

В интервью Лексу Фридману украинский глава государства рассказал, что хотел бы поехать на инаугурацию. Однако он будет принимать решение в зависимости от того, что будет происходить в Украине. Зеленский также добавил, что не поедет без приглашения Трампа, потому что считает это некрасивым со своей стороны.