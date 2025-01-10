Водночас речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що церемонія складання присяги новим президентом США ніколи не була подією для міжнародних лідерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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Що в МЗС кажуть про інавгурацію Трампа

Тихий заявив, що інавгурація в США є здебільшого внутрішньополітичною американською подією. А також додає, що наразі питанню представництва України на інавгурації Трампа приділяють забагато уваги.

Чи є це найкращим форматом для переговорів чи зустрічі? Контакт між лідерами України та США безперечно відбудеться,

– додає Тихий.

Речник МЗС заявив, що як тільки буде відомо, хто представлятиме Україну на інавгурації новообраного президента США, це обов'язково повідомлять.

Він нагадав, що раніше Зеленський заявив про своє бажання приїхати на подію, якби було запрошення.

В інтерв'ю Лексу Фрідману український глава держави розповів, що хотів би поїхати на інавгурацію. Проте він ухвалюватиме рішення залежно від того, що відбуватиметься в Україні. Зеленський також додав, що не поїде без запрошення Трампа, тому що вважає це некрасивим зі свого боку.