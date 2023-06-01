Было бы показательным инструментом: решится ли Путин посетить инаугурацию Эрдогана

1 июня 2023, 10:06
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В скором времени состоится инаугурация президента Турции Реджепа Эрдогана. Предполагается, что посетить событие может российский диктатор Владимир Путин. Бункерный дед не решится приехать в Турцию и отправит туда спикера госдумы России Вячеслава Володина.

Такое мнение 24 Каналу у озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он не исключает, что Путин все-таки посетит инаугурацию Эрдогана.

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Путин боится за свою безопасность

Ференс отметил, что Путин хватается за любую возможность, чтобы показать, что Россия не полностью изолирована. Турция – это государство, которое входит в НАТО. Если Россия получит приглашение от Эрдогана, то может его принять.

Для Путина это было бы показательным инструментом международного позиционирования. С другой стороны, прежде всего опасения за собственную безопасность не дают Путину принимать такие решения. Он любит предсказуемость, страх иногда сковывает,
– сказал он.

Эксперт-международник считает, что наиболее вероятный вариант – в Турцию приедет Володин. Однако есть возможность, что Путин таки решится посетить инаугурацию Эрдогана.

Обратите внимание! Российские пропагандистские СМИ сообщили, что Владимир Путин не посетит Турцию. Вместо него на церемонию инаугурации Эрдогана приедет спикер госдумы Вячеслав Володин.

Инаугурация Эрдогана: главное

  • Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявит состав нового правительства после принесения присяги в парламенте 2 или 3 июня. Ожидается, что депутаты примут присягу на заседании парламента в пятницу, 2 июня. Президент Эрдоган примет присягу в парламенте после принесения присяги новым составом парламента.
  • Церемония инаугурации состоится в президентском комплексе в Анкаре. В церемонии примут участие лидеры других стран.
  • Журналист Денис Казанский сообщил, что Путин пропустит инаугурацию Эрдогана и саммит ШОС в Индии. Анонимный российский источник в парламенте страны-агрессорки рассказал, что диктатор не чувствует себя достаточно защищенным.
Автор: Олександра Садова