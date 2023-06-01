Было бы показательным инструментом: решится ли Путин посетить инаугурацию Эрдогана

В скором времени состоится инаугурация президента Турции Реджепа Эрдогана. Предполагается, что посетить событие может российский диктатор Владимир Путин. Бункерный дед не решится приехать в Турцию и отправит туда спикера госдумы России Вячеслава Володина.

Такое мнение 24 Каналу у озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он не исключает, что Путин все-таки посетит инаугурацию Эрдогана.

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Путин боится за свою безопасность

Ференс отметил, что Путин хватается за любую возможность, чтобы показать, что Россия не полностью изолирована. Турция – это государство, которое входит в НАТО. Если Россия получит приглашение от Эрдогана, то может его принять.

Для Путина это было бы показательным инструментом международного позиционирования. С другой стороны, прежде всего опасения за собственную безопасность не дают Путину принимать такие решения. Он любит предсказуемость, страх иногда сковывает,

– сказал он.

Эксперт-международник считает, что наиболее вероятный вариант – в Турцию приедет Володин. Однако есть возможность, что Путин таки решится посетить инаугурацию Эрдогана.

Инаугурация Эрдогана: главное

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявит состав нового правительства после принесения присяги в парламенте 2 или 3 июня. Ожидается, что депутаты примут присягу на заседании парламента в пятницу, 2 июня. Президент Эрдоган примет присягу в парламенте после принесения присяги новым составом парламента.

Церемония инаугурации состоится в президентском комплексе в Анкаре. В церемонии примут участие лидеры других стран.

Журналист Денис Казанский сообщил, что Путин пропустит инаугурацию Эрдогана и саммит ШОС в Индии. Анонимный российский источник в парламенте страны-агрессорки рассказал, что диктатор не чувствует себя достаточно защищенным.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что Владимир Путин не посетит Турцию. Вместо него на церемонию инаугурации Эрдогана приедет спикер госдумы Вячеслав Володин.