Не просто резкое заявление: что означают слова Трампа о "только двух полах в США"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что официально теперь в США "есть только два пола". Это касается исключительно федеральных министерств и ведомств.

В то же время это не распространяется на частные бизнесы и личную жизнь людей. Это 24 Каналу отметила политолог-американист Александра Филипенко.

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"Никто не будет вызывать полицию"

Александра Филипенко отметила, что указ, который, вероятно, уже подписал Дональд Трамп, касается исключительно федеральных министерств и ведомств, получения каких-то документов, заполнения формуляров и так далее. Например, при получении водительских прав можно будет указывать только мужской или женский пол, третьего варианта не будет.

В то же время это никак не касается частных бизнесов, организаций, личной жизни людей. Если в частном разговоре кто-то попросит называть себя "они", то никто не будет вызывать полицию,

– подчеркнула она.

По словам политолога-американиста, вероятно, на ближайшие 20 лет в США могут забыть о либеральном федеральном законодательстве. Дело в том, что любой закон, который даже пройдет в Конгрессе, будет наталкиваться на Верховный суд США, который абсолютно консервативен в своих взглядах. В частности, по гендерным вопросам.

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"Многие американцы считают, что слишком много внимания уделялось этому, слишком много об этом говорили демократы. Большая концентрация внимания была на небольшом проценте населения. Американцы своим голосованием определили то, что подобная политика может быть принята. Трамп это и делает", – добавила Филипенко.