Водночас це не поширюється на приватні бізнеси та особисте життя людей. Це 24 Каналу зауважила політологиня-американістка Олександра Філіпенко.

До теми Від сьогодні у США є лише дві статі – жіноча й чоловіча, – Трамп

"Ніхто не буде викликати поліцію"

Олександра Філіпенко зазначив, що указ, який, ймовірно, вже підписав Дональд Трамп, стосується виключно федеральних міністерств та відомств, отримання якихось документів, заповнення формулярів і так далі. Наприклад, при отриманні водійських прав можна буде вказувати лише чоловічу чи жіночу стать, третього варіанту не буде.

Водночас це ніяк не стосується приватних бізнесів, організацій, особистого життя людей. Якщо у приватній розмові хтось попросить називати себе "вони", то ніхто не буде викликати поліцію,

– підкреслила вона.

За словами політологині-американістки, ймовірно, на найближчі 20 років у США можуть забути про ліберальне федеральне законодавство. Річ у тім, що будь-який закон, який навіть пройде у Конгресі, буде натрапляти на Верховний суд США, який абсолютно консервативний у своїх поглядах. Зокрема, щодо гендерних питань.

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"Багато американців вважають, що занадто багато уваги приділялось цьому, занадто багато про це говорили демократи. Велика концентрація уваги була на невеликому відсотку населення. Американці своїм голосуванням визначили те, що подібна політика може бути прийнята. Трамп це і робить", – додала Філіпенко.