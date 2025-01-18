Долговременная стратегия Трампа: для чего он созвонился с Си Цзиньпином перед инаугурацией

47-й президент США Трамп на днях провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. То, что этот диалог состоялся накануне инаугурации Трампа, вероятно свидетельствует о том, что продолжаются разговоры за кулисами относительно войны России против Украины, того как Китай видит развитие событий, какую роль может играть в этом.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что это не единственная тема, которую могли обсуждать Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, и Си Цзиньпин.

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Трамп пытается "усыпить" внимание Си Цзиньпина

Трамп после телефонного разговора с лидером Китая написал, что вместе они сделают все возможное, чтобы сделать мир мирным. Он также сообщил, что этот звонок был продуктивным для Китая и США.

Политолог-американистка заметила, что хвалить собеседника, говорить положительные слова – это типичная стратегия Трампа.

"Однако что-то в этом сообщении не было ничего сказано о тарифах. Он сказал, что об этом поговорили, но ни слова о решении, что не будет их накладывать на Китай. Вероятно, это связано с поведением, которого Дональд Трамп всегда придерживается, это долговременная стратегия – "усыпить" внимание оппонента, а потом действовать так, как он считает нужным", – озвучила Филиппенко.

Трамп мог говорить о Марко Рубио

Этот разговор, по мнению политолога-американистки, мог касаться еще одной темы – Рубио, вероятного будущего госсекретаря США. Она рассказала, что среди того, что ему не рады в Москве, в 2020 году Рубио был запрещен въезд в Китай.

Китай наложил на него санкции, поскольку он жестко относился к политике этой страны в отношении мусульман, говорил, что Гонконгу нужно больше независимости. Со слов Филипенко, Илон Маск очень лоббировал против Марко Рубио, потому что Китай – второй по объему рынок Tesla.

Диктаторские режимы не слишком рады видеть на посту госсекретаря США Марко Рубио. Поэтому я предполагаю, что телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина касался роли Китая в общей схеме; возможно, Гренландии и Панамского канала; дополнительно к этому – Марко Рубио,

– подытожила Филипенко.

Напомним, новоизбранный президент США рассказал, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином они обсудили ряд тем, в частности вопросы торговли и соцсети TikTok. Новый лидер Соединенных Штатов сообщил, что ожидает, что общими усилиями им удастся решить немало проблем, начиная делать это немедленно.