Сопровождалась ужасным символизмом: что не так с "инаугурацией" Путина

В Кремле 7 мая состоялась церемония "инаугурации" Владимира Путина. Он начал свой пятый срок на посту президента России и сможет "возглавлять" государство вплоть до 2030 года.

“Инаугурация” Путина не прошла без странных заявлений и событий. Подробнее о них 24 Каналу рассказал оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский.

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Чем отличилась "инаугурация" Путина

В Кремле состоялась так называемая церемония "инаугурации" Путина. Он начал уже пятый срок и принял присягу "президента" сроком на шесть лет. Действо пытались сделать как можно более помпезным.

Путина помазали на царство. Сама процедура была чем-то средним между царскими почестями и советским съездом политбюро, но гораздо шикарнее. Забавно также, что Путин в инаугурационной речи не сказал слово "свобода" и о демократии также ни слова – ну потому что какая, в конце концов, демократия в России?,

– отметил Тимур Олевский.

Дикторы, которые озвучивали эту церемонию, заметили, что каждый россиянин в момент "инаугурации" Путина чувствовал "волнение". Возможно, это слово употребили по Фрейду, ведь волнение действительно можно чувствовать перед чем-то потенциально опасным, а в этом случае – непоколебимостью власти, которая своими действиями постепенно уничтожает Россию изнутри.

На так называемой инаугурации Путина также выступал глава РПЦ патриарх Кирилл, который называл диктатора "ваше величество" и пожелал ему править до самой смерти.

В своей речи Кирилл фактически "отмазал" Путина от вины за начатую войну. Он буквально сказал, что Путин принял трудное решение, которое приведет к жертвам, но из-за них не стоит беспокоиться, потому что церковь все простит,

– рассказал журналист.

Конфузы во время инаугураций Путина

Интересно также, что фактически каждый приход Путина к власти сопровождался странными, символическими событиями. Например, в 2004 году во время инаугурации, рядом с Кремлем сгорел выставочный зал "Манеж". Тогда на фоне здания, которое охватило пламя, стоял сам Владимир Путин.

В 2018 году, после принятия поправок в Конституцию, которая позволила Путину баллотироваться на новые сроки, флаг, что поднимали над Кремлем, остановился на "похоронном уровне". Российский флаг заклинило на флагштоке, его так и не смогли поднять.

В этом году "инаугурация" Путина имела довольно красноречивое окончание. В течение минуты пушки стреляли по деревьям на Кремлевской набережной, а у одного из них даже отваливалась часть, что, к слову, попало на видеотрансляцию. От такого "праздничного салюта" пострадали птицы.

Чего ждать после "инаугурации"

Если же говорить о формальных нюансах этого действа, то дальше стоит ожидать уже изменений в российском правительстве.

Сейчас начнутся перестановки во власти, это очень интересно. Правительство формально ушло в отставку. Глобально это ничего не значит, правительство как ушло, так и вернется, но, видимо, каких-то министров в удобный момент сменят. Все внимательно следят за тем, что будет с министром обороны Сергеем Шойгу,

– отметил журналист.

Накануне "инаугурации" происходил ряд интересных событий, которые действительно могут свидетельствовать о том, что кресло под Шойгу уже шатается. В частности, говорится и об аресте заместителя министра обороны Тимура Иванова.

"Его (Шойгу – 24 Канал) место может занять губернатор Тульской области Демин – друг Евгения Пригожина – который накануне встречался с Путиным. Хотя это неподтвержденные слухи – люди пытаются увидеть какую-то внутреннюю политику в ситуации, когда никакой политики и нет", – добавил Олевский.

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