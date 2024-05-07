Сопровождалась ужасным символизмом: что не так с "инаугурацией" Путина
В Кремле 7 мая состоялась церемония "инаугурации" Владимира Путина. Он начал свой пятый срок на посту президента России и сможет "возглавлять" государство вплоть до 2030 года.
“Инаугурация” Путина не прошла без странных заявлений и событий. Подробнее о них 24 Каналу рассказал оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский.
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Чем отличилась "инаугурация" Путина
В Кремле состоялась так называемая церемония "инаугурации" Путина. Он начал уже пятый срок и принял присягу "президента" сроком на шесть лет. Действо пытались сделать как можно более помпезным.
Путина помазали на царство. Сама процедура была чем-то средним между царскими почестями и советским съездом политбюро, но гораздо шикарнее. Забавно также, что Путин в инаугурационной речи не сказал слово "свобода" и о демократии также ни слова – ну потому что какая, в конце концов, демократия в России?,
– отметил Тимур Олевский.
Дикторы, которые озвучивали эту церемонию, заметили, что каждый россиянин в момент "инаугурации" Путина чувствовал "волнение". Возможно, это слово употребили по Фрейду, ведь волнение действительно можно чувствовать перед чем-то потенциально опасным, а в этом случае – непоколебимостью власти, которая своими действиями постепенно уничтожает Россию изнутри.
На так называемой инаугурации Путина также выступал глава РПЦ патриарх Кирилл, который называл диктатора "ваше величество" и пожелал ему править до самой смерти.
В своей речи Кирилл фактически "отмазал" Путина от вины за начатую войну. Он буквально сказал, что Путин принял трудное решение, которое приведет к жертвам, но из-за них не стоит беспокоиться, потому что церковь все простит,
– рассказал журналист.
Конфузы во время инаугураций Путина
Интересно также, что фактически каждый приход Путина к власти сопровождался странными, символическими событиями. Например, в 2004 году во время инаугурации, рядом с Кремлем сгорел выставочный зал "Манеж". Тогда на фоне здания, которое охватило пламя, стоял сам Владимир Путин.
В 2018 году, после принятия поправок в Конституцию, которая позволила Путину баллотироваться на новые сроки, флаг, что поднимали над Кремлем, остановился на "похоронном уровне". Российский флаг заклинило на флагштоке, его так и не смогли поднять.
В этом году "инаугурация" Путина имела довольно красноречивое окончание. В течение минуты пушки стреляли по деревьям на Кремлевской набережной, а у одного из них даже отваливалась часть, что, к слову, попало на видеотрансляцию. От такого "праздничного салюта" пострадали птицы.
Чего ждать после "инаугурации"
Если же говорить о формальных нюансах этого действа, то дальше стоит ожидать уже изменений в российском правительстве.
Сейчас начнутся перестановки во власти, это очень интересно. Правительство формально ушло в отставку. Глобально это ничего не значит, правительство как ушло, так и вернется, но, видимо, каких-то министров в удобный момент сменят. Все внимательно следят за тем, что будет с министром обороны Сергеем Шойгу,
– отметил журналист.
Накануне "инаугурации" происходил ряд интересных событий, которые действительно могут свидетельствовать о том, что кресло под Шойгу уже шатается. В частности, говорится и об аресте заместителя министра обороны Тимура Иванова.
"Его (Шойгу – 24 Канал) место может занять губернатор Тульской области Демин – друг Евгения Пригожина – который накануне встречался с Путиным. Хотя это неподтвержденные слухи – люди пытаются увидеть какую-то внутреннюю политику в ситуации, когда никакой политики и нет", – добавил Олевский.
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Путин в очередной раз стал "президентом" России: что известно
- Во вторник, 7 мая, состоялась уже пятая "инаугурация" Владимира Путина. Он будет править Россией как минимум до 2030 года. Во время речи диктатор благодарил оккупантов, которые якобы "защищают" Россию на поле боя в Украине. Он также назвал свое переизбрание "правильным решением". Диктатор пообещал защищать суверенитет и независимость России.
- Кроме того, Владимир Путин отметил, что якобы Россия будет поддерживать отношения с теми странами, которые видят в ней "надежного партнера". При этом диктатор пожаловался, что Запад якобы агрессивно ведет себя со страной-агрессором. В то же время не отверг возможность диалога.
- Интересно отметить, что на "инаугурацию" Путина приехал французский посол. Это был довольно неожиданный шаг со стороны Франции, который вызвал немало вопросов и возмущения. Впоследствии Суспильное узнало от источников, что участие дипломата в этом действе не означает, что Франция считает избрание Путина легитимным или признает его. Более того, Париж осуждает репрессии, в которых проходили так называемые президентские "выборы" в России.