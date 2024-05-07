Премьер-министр Армении рассказал, почему не ездил на "инаугурацию" к Путину

Российский диктатор в этом году в очередной раз выиграл "выборы" и проводил так называемую инаугурацию. Премьер-министр Армении объяснил, почему его не было среди присутствующих.

Напомним, в России 7 мая состоялась "инаугурация" российского президента Владимира Путина. Ряд стран заявляли, что не поедут на "шабаш" главы Кремля, однако нашлись и те, кто все же не отказался пойти на "процессию".

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Почему же премьер Армении не поехал на "инаугурацию" к Путину

Российский диктатор Владимир Путин не позвал премьера Никола Пашиняна на свою "инаугурацию". Однако армянский чиновник сказал, что имеет не менее важные дела.

По его словам, на мероприятие Путина приглашение от самого главы Кремля он не получал.

При этом на это событие в Москве его позвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также он добавил, что если бы даже получил приглашение, то сегодняшняя его пресс-конференция является не менее важным мероприятием.

"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", – отметил Пашинян.

"Инаугурация" Путина: что известно