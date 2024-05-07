Нагадаємо, у Росії 7 травня відбулася "інавгурація" російського президента Владіміра Путіна. Низка країн заявляла, що не поїдуть на "шабаш" очільника Кремля, однак знайшлися і ті, хто все ж не відмовився піти на "процесію".

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Чому ж прем'єр Вірменії не поїхав на "інавгурацію" до Путіна

Російський диктатор Владімір Путін не покликав прем'єра Нікола Пашиняна на свою "інавгурацію". Однак вірменський чиновник сказав, що має не менш важливі справи.

За його словами, на захід Путіна запрошення від самого очільника Кремля він не отримував.

При цьому на цю подію у Москві його покликав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Також він додав, що якби навіть отримав запрошення, то сьогоднішня його пресконференція є не менш важливим заходом.

"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", – зазначив Пашинян.

"Інавгурація" Путіна: що відомо