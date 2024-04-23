Могут наведаться дроны: что больше всего напугало Путина перед инаугурацией

В России 7 мая 2024 года запланирована инаугурация Владимира Путина. На это событие у российской пропаганды были большие планы, но Украина получит долгожданную военную помощь от США - 61 миллиард долларов, что может изменить ситуацию на фронте.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Путин очень возмущен решением США о финансовой помощи для Украины. Он боялся, чтобы это решение не приняли еще накануне так называемых выборов в России.

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"Путину уже испортили инаугурацию самим фактом, что за помощь для Украины проголосовали", – сказал Сергей Жирнов.

Инаугурация Путина

Жирнов отметил, что в России истерически отреагировали на решение в США о принятии помощи для Украины. Там понимали, что это произойдет и морально готовилась к этому, однако в Кремле надеялась, что политическая борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом затянется надолго – до выборов в США 5 ноября 2024 года.

Путин надеялся, что никакой пакет помощи для Украины не поступит. Но неожиданно для Кремля за него проголосовали. Психологическое влияние этого решения (на российскую власть – 24 Канал) уже есть,

– подчеркнул он.

Сергей Жирнов предположил, что во время инаугурации Путина по Кремлю могут ударить беспилотники, как это было 3 мая 2023 года.

Будет смешно, если Путин будет ехать на своем бронированном авто в Кремль, и к нему туда прилетят беспилотники,

– отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

Помощь Украине от США: основное