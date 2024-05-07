Украинцам будет трудно понять: Боррель призвал страны ЕС игнорировать инаугурацию Путина

7 мая в Кремлевском дворце состоится церемония вступления Путина в должность президента России. Жозеп Боррель объяснил, почему странам ЕС не стоит участвовать в этом мероприятии.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал государства-члены ЕС проигнорировать инаугурацию Путина и не отправлять своих послов на это событие, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Это было бы диссонансом

Жозеп Боррель отметил, что в Евросоюзе продолжались долгие дискуссии относительно общей позиции, учитывая инаугурацию российского диктатора. По его словам, игнорирование этого события стало бы правильным решением, и именно это он посоветовал государствам-членам ЕС.

Украинцам и многим людям во всем мире будет очень трудно понять, как Путина осуждает Международный уголовный суд за войну в Украине, как мы оспариваем выборы, потому что они не были свободными, а потом посещаем инаугурацию. Это было бы явным противоречием. Поэтому мой совет государствам-членам был не участвовать,

– заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики.

Боррель выразил надежду, что европейские страны таки примут во внимание его совет, но окончательное решение о посещении инаугурации будет принято на национальном уровне каждого государства отдельно.

Стало известно, кто не прислушался к Боррелю

По данным "Радио Свободы", "праздник" Путина решили посетить 6 стран-членов ЕС.

Итак, на инаугурации российского диктатора будут присутствовать представители Франции, Венгрии, Мальты, Кипра, Греции и Словакии.

Напомним, что участвовать в церемонии отказались 21 страна Евросоюза. Это, в частности, страны Балтии, Польша, Германия и Чехия. В последний момент передумала отправлять своих представителей Бельгия.

Также "незаконную процессию" проигнорируют США, Великобритания, Канада и Армения.

Однако в Госдепе США отметили, что несмотря на нечестные выборы Вашингтон продолжает считать Путина президентом России.

Ранее МИД Украины заявил, что не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом России. Киев призвал иностранные государства и международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора.