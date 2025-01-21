Трамп прибыл на президентский парад и анонсировал отмену распоряжений администрации Байдена

20 января 2025 года Дональд Трамп официально стал 47 президентом США. Политик уже прибыл на праздничный парад по случаю инаугурации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Дональда Трампа в соцсети Х.

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Что известно о президентском параде и участии в нем Трампа

Так, праздничный парад по случаю инаугурации в этом году проходит в помещении Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия, в китайском квартале. Изначально он должен был состояться на Пенсильванской авеню, однако локацию изменили из-за холодной погоды.

Выйдя на арену, президент прошел сквозь толпу, попутно приветствуя людей. Он остановился, чтобы поговорить с некоторыми сторонниками, даже пожал руку одному мужчине. Семья Трампа, включая всех его детей, уже сидела на сцене, позади которой установлен подиум и письменный стол.

Трамп публично подпишет кучу исполнительных приказов. Он сказал, что сначала "отменит почти 80 деструктивных и радикальных исполнительных действий" администрации Байдена, добавив, что "все они будут недействительными примерно через пять минут", когда он смотрел на стол, вынесенный на сцену.

И далее, чтобы получить немедленный контроль над огромной федеральной неконтролируемой бюрократией, я введу немедленное замораживание регулирования, которое остановит бюрократов Байдена от продолжения регулирования. Большинство этих бюрократов увольняют. Они уйдут,

– заявил президент США.

Трамп также сказал, что временно приостановит прием на работу, "чтобы гарантировать, что мы нанимаем только компетентных людей, которые являются верными американской общественности".

Как проходит президентский парад: смотрите видео

Кроме этого, во время парада запланировано выступление оркестров, в частности, полевой оркестр армии США из Форт-Джордж Г. Мид, а также представители первой службы реагирования из Пенсильвании, и несколько организаций из двух штатов, в которых проживает Трамп. Участие примут и представители Военной академии Нью-Йорка.

Ожидается, что после парада президент впервые после присяги посетит Белый дом. Позже вечером он отправится на три инаугурационных бала.