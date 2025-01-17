Место проведения инаугурации Трампа внезапно изменили: в чем причина

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация Дональда Трампа. Он официально станет президентом США. Стало известно, что в последний момент пришлось внести в формат проведения церемонии определенные коррективы.

Ожидалось, что, как и положено по традиции, инаугурация Трампа состоится перед Капитолием. Впрочем, произошли изменения. О них рассказал сам политик в своей соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

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Трамп произнесет присягу не там, где планировалось

По словам республиканца, он перенес свою инаугурацию в Ротонду Капитолия. Причиной этому стала чрезвычайно холодная погода в Вашингтоне.

Трамп заявил, что не хочет подвергать риску переохлаждения своих сторонников, участников инаугурации и тех, кто будет обеспечивать ее безопасность.

Согласно прогнозу погоды, температура в Вашингтоне с учетом ветро-холодового индекса может достичь рекордно низкой отметки. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил какие-то травмы,

– написал он.

Кроме того, Трамп напомнил, что последним президентом США, чья инаугурация состоялась в помещении, был Рональд Рейган. В 1985 году церемонию его вступления в должность также было решено перенести из-за холодной погоды.

К слову, инаугурация Дональда Трампа планируется как самая дорогая в истории США. На нее собрано 200 миллионов долларов от частных доноров.