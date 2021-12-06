В Индии военные расстреляли шахтеров, перепутав их с повстанцами
Источник:The Indian Express
Жуткий инцидент произошел в Индии в штате Нагаленд. 14 человек погибли из-за ошибки военных, охотившихся на повстанцев.
Сначала в субботу военные случайно убили 6 гражданских. Поэтому вспыхнул бунт, и во время него жизнь потеряли еще 8 человек.
Напомним Военная хунта продлила чрезвычайное положение в Мьянме на два года.
Трагическая ошибка военных в Индии унесла жизни 14 человек
В индийском штате Нагаленд (расположенный на востоке, прямо на границе с Мьянмой, в которой ситуация тоже неспокойна) вспыхнул бунт из-за ошибки военных. Там погибли по меньшей мере 13 мирных жителей и еще 1 военный.
Военные спутали шахтеров с боевиками
В тот день 4 декабря военные проводили специальную операцию (засаду) против повстанцев.
- Дело в том, что в Нагаленде есть немало повстанцев, издавна выступающих за независимость нагов как отдельного народа.
- Они называются себя гражданами "Народной республики Нагалим", и время от времени вступают в вооруженные столкновения с правительственными войсками.
Но на этот раз столкновения не было.
- Индийские правительственные войска перепутали мирных жителей с боевиками.
- Они обстреляли группу шахтеров, просто возвращавшихся с работы домой. Тогда погибли 6 человек.
Действия военных спровоцировали бунт
В поселке, где жили шахтеры, сотни местных взбунтовались – и двинулись в лагерь военных.
- Они жгли автомобили с оружием и нападали на солдат.
- И именно во время этих столкновений в воскресенье, 5 декабря, погибли еще 7 гражданских и 1 военный.
Пока что как урегулируют ситуацию – непонятно.
- Местные власти говорят, что "военные вряд ли когда-нибудь отмоют руки" от случившегося.
- Центральная же власть выразила сочувствие и объявила о начале расследования.
Также рекомендуем обратить внимание на следующие события:
- По меньшей мере, 13 человек погибли из-за извержения вулкана в Индонезии.
- В Кении пассажирский автобус упал с моста в реку: десятки погибших.
Напомните себе, как начинался военный переворот в Мьянме: