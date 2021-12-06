Спершу у суботу військові випадково вбили 6 цивільних. Через це спалахнув бунт, і під час нього життя втратили ще восьмеро.

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Трагічна помилка військових в Індії забрала життя у 14 людей

В індійському штаті Нагаленд (розташований на сході, просто на кордоні з М'янмою, в якій ситуація також неспокійна) спалахнув бунт через помилку військових. Там загинули щонайменше 13 мирних місцевих мешканців та ще 1 військовий.

Військові сплутали шахтарів із бойовиками

Того дня, 4 грудня, військові проводили спеціальну операцію (засідку) проти повстанців.

Річ у тім, що в Нагаленді є чимало повстанців, які здавна виступають за незалежність нагів як окремого народу.

Вони називаються себе громадянами "Народної республіки Нагалім", і час до часу вступають у збройні сутички з урядовими військами.

Але цього разу сутички не було.

Індійські урядові війська переплутали мирних жителів з бойовиками.

Вони обстріляли групу шахтарів, які просто поверталися з роботи додому. Тоді загинули 6 людей.

Дії військових спровокували бунт

У селищі, в якому мешкали шахтарі, сотні місцевих збунтувалися – і рушили до табору військових.

Вони палили автомобілі зі зброєю та нападали на солдатів.

І саме під час цих сутичок в неділю, 5 грудня, загинули ще 7 цивільних та 1 військовий.

Наразі як урегулюють ситуацію – незрозуміло.

Місцева влада каже, що "військові навряд чи колись відмиють руки" від того, що сталося.

Центральна ж влада заявила про співчуття та оголосила про початок розслідування.

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Щонайменше 13 людей загинули через виверження вулкану в Індонезії.

У Кенії пасажирський автобус впав з моста в річку: десятки загиблих.

Нагадайте собі, як починався військовий переворот у М'янмі: