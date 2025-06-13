Авиакатастрофа в Индии: полиция изъяла "черный ящик" самолета

В Индии в четверг, 12 июня, произошла ужасная авиакатастрофа, в результате которой погибло много людей. Правоохранители сообщили, что нашли черный ящик на месте трагедии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Sky News.

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Изъяли бортовой самописец на месте катастрофы в Индии

Так, на месте авиакатастрофы изъяли "черный ящик".

Следователи будут проводить анализ информации из черного ящика, который часто содержит ключевые данные, что может помочь выяснить причины авиакатастрофы.

Напомним, что авиакатастрофа, которая произошла в Индии, унесла жизни 241 человека. Авиакомпания подтвердила, что лишь один человек на борту выжил. В Air India уточнили, что погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа. Единственный человек, который выжил, сейчас находится в больнице.